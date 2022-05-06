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В Нальчике залили первый кубометр бетона в фундамент нового здания первой поликлиники

В Нальчике залили первый кубометр бетона в фундамент нового здания первой поликлиники

06.05.2022 | 16:02
Сегодня в Нальчике залили первый кубометр бетона в фундамент нового здания первой поликлиники столицы республики. Объект включен в федеральную адресную инвестиционную программу. Строительную площадку посетил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Вопрос о возведении нового здания решили при поддержке правительства России в рамках поручений президента страны Владимира Путина. На строительство из федерального бюджета направили 706 миллионов рублей. Лечебное учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Действующее здание на сегодня уже не справляется с нагрузкой.   Отмечено: новая поликлиника станет мощным амбулаторно-диагностическим центром. Здесь будут работать девять отделений, в том числе централизованная городская лаборатория. Появятся Центры медицинской реабилитации и амбулаторной онкологической помощи. Также станут проводить хирургические и эндоскопические операции, не требующие госпитализации. Строительство должны завершить до конца 23 года. Казбек Коков отметил: объекту уделяется пристальное внимание на всех этапах возведения. Глава региона выразил уверенность: новая современная поликлиника придаст импульс для дальнейшего, более интенсивного развития здравоохранения и совершенствования медицинской помощи в первичном звене в целом в республике.
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