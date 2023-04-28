В Нальчике закрыли очередной этап проекта «Куначество»

Познакомились с традициями братских народов, обрели новых друзей… Сегодня завершился очередной республиканский проект «Куначество».
В нем участвовали 18 юношей разных национальностей. Это ученики 8-10 классов со всей республики. Каждый из них неделю жил в семье представителей другого этноса, знакомился с культурой и даже помогал по хозяйству.
«Куначество» создали в Кабардино-Балкарии в 2009-м. Его цель – сохранять обычаи кавказского гостеприимства и способствовать дружбе между народами. Участникам вручили сертификаты и подарки с символикой проекта. А родители «кунаков» получили благодарственные письма за участие и помощь.
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