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В Нальчике закрыли очередной этап проекта «Куначество»

В Нальчике закрыли очередной этап проекта «Куначество»

28.04.2023 | 22:16
Познакомились с традициями братских народов, обрели новых друзей… Сегодня завершился очередной республиканский проект «Куначество». В нем участвовали 18 юношей разных национальностей. Это ученики 8-10 классов со всей республики. Каждый из них неделю жил в семье представителей другого этноса, знакомился с культурой и даже помогал по хозяйству. «Куначество» создали в Кабардино-Балкарии в 2009-м. Его цель – сохранять обычаи кавказского гостеприимства и способствовать дружбе между народами. Участникам вручили сертификаты и подарки с символикой проекта. А родители «кунаков» получили благодарственные письма за участие и помощь.   https://t.me/vestikbr
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