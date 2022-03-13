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В Нальчике загорелся бетонный цех

В Нальчике загорелся бетонный цех

13.03.2022 | 10:41
  В 08:25 утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в г. Нальчик, по улице Головко горит бетонный цех. По состоянию на 08:50 пожар локализован, а в 09:50 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадал мужчина 1963 г.р. предположительно получивший ожоги верхних конечностей. На место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи для доставки пострадавшего в ожоговый центр г. Нальчик. На месте происшествия по рангу пожара 1БИС привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 12 человек и 2 единицы техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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