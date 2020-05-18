В Нальчике задержаны закладчики героина

Сотрудники республиканского Управления наркоконтроля задержали в Нальчике закладчиков героина. Как сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии, подозреваемых взяли с поличным в момент организации очередного тайника.

Установлено, что это двое жителей Баксана 33 и 34 лет. Задержанные показали места еще пяти закладок. Из них изъяты полимерные пакеты с героином общей массой более 6 граммов. В ходе личных досмотров и обыска жилья и автомобилей подозреваемых обнаружено еще около 7 граммов наркотика. В настоящее время задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело.

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