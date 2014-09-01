В Нальчике задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков





Силовики Кабардино-Балкарии задержали в Нальчике двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. Их подозревают в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального МВД. Молодым людям – по 20 лет. В доме, где они жили, оперативники нашли электронные весы, банковские карты и телефоны. В мобильных была информация о том, где в селе Нартан располагаются так называемые «закладки». В результате из тайников изъяли три свертка, в которых, как показала экспертиза, был героин общей массой около трех граммов. Добавлю, что один из задержанных хранил в телефоне информацию о местоположении еще одной партии наркотиков, на этот раз крупной. Ориентируясь на данные из мобильника, правоохранители обнаружили пластиковую бутылку, в которой было больше 120-ти свертков с героином. Масса вещества превышала 110 граммов. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.