В Нальчике задержана ранее судимая 58-летняя женщина с крупной партией запрещённых веществ

В Нальчике задержана ранее судимая 58-летняя женщина, причастная к организации контрабандных поставок героина в Россию. Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в ходе личного досмотра и осмотра места происшествия обнаружено и изъято 44 свертка и 18 закладок с героином и метадоном. В телефоне подозреваемой нашли фотографии с местоположением ранее сделанных тайников с наркотиками. При обследовании помещения, где по месту временно проживала женщина, также изъяты героин и метадон. Общая масса изъятых наркотиков составила более 400 граммов. Возбуждено уголовное дело.