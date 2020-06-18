В Нальчике задержан подозреваемый в убийстве

В столице Кабардино-Балкарии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. По данным республиканского управления Следственного комитета России, 11 июня 2020 года в реке Нальчик у автомобильного моста по улице Идарова был обнаружен труп мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело.

«В ходе проведения судебно-медицинского исследования было установлено, что мужчина был задушен, только после этого его тело было сброшено в реку. Принятыми мерами было установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался ранее судимый житель города Нальчика 1978 года рождения», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по КБР Мурат Багов.

Причиной убийства называют ссору, которая возникла в процессе употребления спиртного. Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.