В Нальчике задержан подозреваемый в мошенничестве с кредитом на 2 млн рублей

10.04.2026 | 10:00
Следственным отделом Управления МВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Чегемского района, который обманул банк на сумму 2 миллиона рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина подал в банк заявку на получение кредита в указанной сумме, якобы для покупки автомобиля. При этом он предоставил заведомо ложные сведения о своем месте работы и уровне дохода. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции Нальчика. Фигурант дела признался, что изначально не собирался ни покупать автомобиль, ни возвращать кредит. Полученные обманным путем средства он потратил по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество в сфере кредитования». В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.   https://t.me/vestikbr
