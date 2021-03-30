В Нальчике задержан наркоторговец





Полицейские Кабардино-Балкарии задержали в Нальчике иностранца, которого подозревают в сбыте героина. Подробности нам сообщили в республиканском МВД. Жителю одной из республик ближнего зарубежья 24 года. При обыске у него изъяли около полутора сотен свертков. Экспертиза показала, что в них находится героин. Общий вес зелья – больше 230-ти граммов. Задержанный сообщил, что собирался распространять наркотик в Нальчике – делать закладки в тайниках. Мужчину сейчас заключили под стражу и возбудили уголовное дело. За такое преступление виновному грозит до 20-ти лет лишения свободы.