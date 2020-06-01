В Нальчике задержан дистанционный мошенник

Оперативники УМВД России по г.Нальчику задержали подозреваемого в дистанционных мошенничествах. Мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и вводил в заблуждение работников службы доставки.

В декабре прошлого к полицейским столицы Кабардино-Балкарии обратилась 27-летняя местная жительница. Работница службы доставки сообщила, что попалась на уловку мошенника. Неизвестный обратился к ней по телефону и, представившись сотрудником полиции, попросил доставить заказ по определенному адресу. После, войдя в доверие, злоумышленник уговорил девушку пополнить его мобильный на 7300 рублей. Уверял, что вернет деньги при оплате заказа. Прибыв к назначенному месту, потерпевшая выяснила, что в ведомстве, которое указал аферист, он не работает.

Правоохранители взялись за поиски. В итоге следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Краснодарского края. В начале июня его задержали на Кубани. Мужчина сознался в совершенном преступлении.

Полицейским удалось выяснить, что среди обманутых граждан – не только 27-летняя нальчанка. В ходе следственных действий, мужчина признался в совершении еще 6 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба, причинённого жителям Нальчика, составила более 20 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители проверяют его причастность к совершению других схожих преступлений, сообщила пресс-служба МВД по КБР.