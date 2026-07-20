В Нальчике задержан 18‑летний подозреваемый в дроперстве

По данным следствия, молодой человек приобрел аккаунты мобильного банка с доступом к дистанционному обслуживанию в разных кредитных организациях. После чего за денежное вознаграждение он передал эти данные неустановленному лицу, перепривязав абонентские номера. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 187 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Полиция напоминает: «дроперство» является преступлением. Передача банковских аккаунтов, карт и доступа к финансовым сервисам третьим лицам влечет уголовную ответственность. Подобные схемы нередко используются для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем, а также для сокрытия следов мошеннических операций.
Злоумышленники часто ищут молодых людей через мессенджеры, социальные сети и сайты объявлений, предлагая вознаграждение за оформление банковских карт, передачу реквизитов счетов, доступов к мобильному банку или смену привязанных телефонных номеров. При этом организаторы подобных схем нередко убеждают, что такие действия якобы не нарушают закон, однако в действительности использование чужих или специально подготовленных банковских инструментов в интересах третьих лиц создает условия для совершения противоправных операций.
Сотрудники полиции призывают граждан не соглашаться на предложения, связанные с передачей банковских карт, счетов, SIM-карт, кодов подтверждения и данных для входа в онлайн-банк. Особую осторожность рекомендуется проявлять несовершеннолетним и молодежи, которые чаще становятся объектом вербовки со стороны организаторов подобных схем. В случае поступления таких предложений гражданам советуют незамедлительно прекратить общение и сообщить об этом в правоохранительные органы.
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