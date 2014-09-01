В Нальчике задержали вербовщика террористов

По сообщению следственного отдела по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, в отношении гражданина сопредельного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в участие в террористической деятельности) возбуждено уголовное дело. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, 1985 года рождения, временно проживающий на территории Российской Федерации, в феврале 2020 года, находясь в городе Нальчике, разделяя цели и задачи запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство», склонял представителей своей национальной общины принять участие в террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. Расследование уголовного дела продолжается.