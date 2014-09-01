В Нальчике задержали наркокурьера с крупной партией героина





В Кабардино-Балкарии задержали наркокурьера с крупной партией героина, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Операцию провели совместно полицейские и сотрудники ФСБ. Подозреваемый – уроженец одной из республик ближнего зарубежья. При обыске дома в Нальчике, где он жил, правоохранители обнаружили два пакета с порошком бежевого цвета. Эксперты после подтвердили: это героин. Его там было больше килограмма 200 граммов. Оценивается такой «товар» в шесть миллионов рублей. По информации силовиков, мужчина пытался организовать межрегиональный канал поставки наркотиков. Сейчас идет следствие. Курьер уже дал признательные показания.