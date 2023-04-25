В Нальчике задержали двух сбытчиков «экстази»

Ими оказались жители Ставропольского края – отец и сын.
При досмотре у мужчин нашли 17 свертков, в каждом – по две таблетки синего цвета. Задержанные рассказали, что препарат они забрали из тайника, чтобы в дальнейшем продать его в столице Кабардино-Балкарии.
Экспертиза показала, что это психостимулятор амфетаминового ряда общим весом около 17 граммов. Следователи возбудили уголовное дело. Жители Ставрополья сейчас в изоляторе. Им грозит до 20-ти лет лишения свободы, сообщили в региональном МВД.
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