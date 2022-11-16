В Нальчике задержали двух девушек, торговавших наркотиками

Полицейские задержали в Нальчике двух девушек, которые занимались сбытом наркотиков. Это местные жительницы 20 и 27 лет.
Выяснилось, что ранее одну из них уже привлекали к уголовной ответственности. На месте задержания сотрудники МВД обнаружили упаковку из-под лекарств. В ней было больше 30-ти свёртков с порошком. Экспертиза показала, что это героин общей массой свыше 18 граммов.
Нальчанки рассказали, что собирались сбыть наркотик, оставляя тайниковые закладки. Возбуждено уголовное дело. Одну девушку заключили под стражу. Вторая находится под подпиской о невыезде.
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