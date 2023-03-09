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В Нальчике задержали 18 - летнего наркоторговца

В Нальчике задержали 18 - летнего наркоторговца

09.03.2023 | 11:41
В Нальчике на перекрестке улицы Вологирова - переулок Зеленый задержали молодого человека в момент осуществления тайниковой закладки. Сообщает пресс-служба МВД по КБР. При личном осмотре 18-летнего нальчанина полицейские обнаружили и изъяли 29 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что изъятым является наркотическое вещество «героин», которое он приобрел путем поднятия тайниковой закладки, о месте расположения которой узнал из Интернета. Молодой человек также добавил, что 23 свертка он намеревался сбыть путем осуществления закладок, а 6 – оставил для личного потребления. Далее нальчанин указал на два места уже осуществленных им закладок, из которых оперативники извлекли аналогичные пакетики. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятым является наркотическое вещество «героин», общей массой 11,65 гр. В отношении молодого человека  возбуждено уголовное дело.   https://t.me/vestikbr
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