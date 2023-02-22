В Нальчике выявлено незаконное игорное заведение

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность четырех жителей Кабардино-Балкарии, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. По имеющимся данным, злоумышленники обустроили в одном из помещений города Нальчика подпольное игорное заведение с несколькими десятками игровых автоматов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.