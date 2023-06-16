В Нальчике выступили гости из Северной Осетии

Творческие коллективы приехали из Правобережного района соседней республики. Пригласили их представители Кабардино-Балкарской общественной организации «Надежда», которая помогает детям и взрослым с нарушениями в развитии. Часть опекаемых сейчас отдыхает в «Радуге», и друзья из Северной Осетии решили их навестить и порадовать своими выступлениями. На концерт, конечно же, позвали и других отдыхающих. Посвятили встречу юных жителей двух регионов Дню России. Гости пели на разных языках, исполняли национальные танцы, показывали театральные сценки... Ближайшей осенью дети с ограничениями по здоровью из нашей республики отправятся в Северную Осетию и там представят свои