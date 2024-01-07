В Нальчике выступили артисты уличных театров России

«Белые сны» - это история, непосредственными участниками которой становятся зрители. Шоу с трюками на ходулях демонстрирует один из лучших уличных театров страны – «Пластилиновый дождь». Актеры приехали из Самары. В Нальчике они впервые.
Еще один спектакль, которые артисты из Самары показали нальчанам, - «Хранители времени». Оба шоу вызвали у всех, кто пришел, незабываемые эмоции… На пл.Абхазии установили зеркальный лабиринт, который тоже впечатляет. Здесь не потеряются даже самые маленькие.
Представления организовали в мэрии Нальчика. Там же сообщили, что «Пластилиновый дождь» выступит в столице республики через неделю: 13 и 14 января актеры вновь предстанут в своих неординарных образах на площади Абхазии.
