Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике выступили артисты уличных театров России

В Нальчике выступили артисты уличных театров России

07.01.2024 | 22:14
«Белые сны» - это история, непосредственными участниками которой становятся зрители. Шоу с трюками на ходулях демонстрирует один из лучших уличных театров страны – «Пластилиновый дождь». Актеры приехали из Самары. В Нальчике они впервые. Еще один спектакль, которые артисты из Самары показали нальчанам, - «Хранители времени». Оба шоу вызвали у всех, кто пришел, незабываемые эмоции… На пл.Абхазии установили зеркальный лабиринт, который тоже впечатляет. Здесь не потеряются даже самые маленькие. Представления организовали в мэрии Нальчика. Там же сообщили, что «Пластилиновый дождь» выступит в столице республики через неделю: 13 и 14 января актеры вновь предстанут в своих неординарных образах на площади Абхазии.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных