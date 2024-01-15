Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике выступили актеры уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана

В Нальчике выступили актеры уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана

15.01.2024 | 15:44
Площадь Абхазии – в новогоднем убранстве: нарядная елка, декорации к празднику… Именно здесь, в центре города, показывают свои спектакли артисты уличного театра «Легкие крылья». Это профессиональный коллектив из Татарстана, созданный в 2017-м. Развивается в таких жанрах как клоунада, театр на ходулях, пантомима. В Кабардино-Балкарию артисты из Альметьевска уже приезжали – два года назад. Яркие декорации, причудливые костюмы и талантливые исполнители погрузили детей и взрослых в сказочный мир. «Войлочная история» - рассказ о том, как три девочки-подружки воображают себя балеринами в пышных пачках, делятся любимыми игрушками и перестают бояться страшилок… Закон представлений на площадях простой: чтобы было видно, слышно, ясно и чтобы дух захватывало, рассказали участники труппы. Зрители оказались под впечатлением. Уличный театр выступил в Нальчике по инициативе мэрии столицы республики. В течение двух дней показали три постановки: помимо «Войлочной истории», были еще «Дела пингвинов» и «Колокольчики». Зимние гастроли удались, хотим приехать летом, сказали на прощание артисты.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных