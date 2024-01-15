В Нальчике выступили актеры уличного театра «Легкие крылья» из Татарстана

Площадь Абхазии – в новогоднем убранстве: нарядная елка, декорации к празднику… Именно здесь, в центре города, показывают свои спектакли артисты уличного театра «Легкие крылья». Это профессиональный коллектив из Татарстана, созданный в 2017-м. Развивается в таких жанрах как клоунада, театр на ходулях, пантомима. В Кабардино-Балкарию артисты из Альметьевска уже приезжали – два года назад.
Яркие декорации, причудливые костюмы и талантливые исполнители погрузили детей и взрослых в сказочный мир. «Войлочная история» - рассказ о том, как три девочки-подружки воображают себя балеринами в пышных пачках, делятся любимыми игрушками и перестают бояться страшилок… Закон представлений на площадях простой: чтобы было видно, слышно, ясно и чтобы дух захватывало, рассказали участники труппы. Зрители оказались под впечатлением.
Уличный театр выступил в Нальчике по инициативе мэрии столицы республики. В течение двух дней показали три постановки: помимо «Войлочной истории», были еще «Дела пингвинов» и «Колокольчики». Зимние гастроли удались, хотим приехать летом, сказали на прощание артисты.
https://t.me/vestikbr