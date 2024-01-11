В Нальчике выступил женский камерный хор Российской Академии художеств

11.01.2024 | 16:31
В период рождественских праздников он проехал по городам Северного Кавказа. Приглашение выступить поступило от Черкесской и Пятигорской епархии. Больше 30 лет назад этот коллектив создал известный российский хоровой дирижер Александр Гофман. После его ухода из жизни – в память об основателе – артисты решили называться «Гофман-хором». В репертуаре – больше 200 произведений. Это миниатюры и сочинения крупных форм, народные песни и духовная музыка. «Гофман-хор» – лауреат международных фестивалей и конкурсов. Участвовал в церковных службах во многих известных соборах России и зарубежья.   https://t.me/vestikbr
