В Нальчике вышли в свет две новые книги в издательстве Марии и Виктора Котляровых

«Жизненный путь» - так называется издание на кабардинском языке Барасби Молова из Атажукино. В поэме и четверостишьях он отразил свой жизненный путь. Автор Молов работал преподавателем в профтехучилище, механиком на животноводческой станции, мастером цеха на заводе…
Другая книга принадлежит перу жителя Псыгансу. Вадим Апшацев пишет о родном селе в период Гражданской войны. Это уже второе его произведение.
По словам издателя, книга основана на документальных источниках, с которыми автор работал в архивах.
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