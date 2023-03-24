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В Нальчике вышли в свет две новые книги в издательстве Марии и Виктора Котляровых

В Нальчике вышли в свет две новые книги в издательстве Марии и Виктора Котляровых

24.03.2023 | 08:47
«Жизненный путь» - так называется издание на кабардинском языке Барасби Молова из Атажукино. В поэме и четверостишьях он отразил свой жизненный путь. Автор Молов работал преподавателем в профтехучилище, механиком на животноводческой станции, мастером цеха на заводе… Другая книга принадлежит перу жителя Псыгансу. Вадим Апшацев пишет о родном селе в период Гражданской войны. Это уже второе его произведение. По словам издателя, книга основана на документальных источниках, с которыми автор работал в архивах.   https://t.me/vestikbr  
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