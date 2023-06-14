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В Нальчике вышли в свет две книги об удивительных людях

В Нальчике вышли в свет две книги об удивительных людях

14.06.2023 | 15:39
Одна из них – «Нина. Вселенная в малом преломлении».Посвящена доктору филологических наук Нине Шогенцуковой. Ученый, вузовский преподаватель, она ушла из жизни год назад. Интересы педагога были сосредоточены в области зарубежной литературы. Однако Шогенцукова отслеживала и состояние региональной художественной культуры, о чем писала в своих статьях. В сборник включили научные труды профессора, а также воспоминания студентов, родных и друзей… Это второе издание из новой серии Марии и Виктора Котляровых, которую назвали «Современницы». В мае увидела свет книга «Наташа. Струенье невещественного света» - о докторе филологических наук, писателе Наталье Смирновой. Она также посвятила свою жизнь изучению литературы, большей частью зарубежной. С Ниной Шогенцуковой работала на одной кафедре в КБГУ. В «сборник памяти» вошли отзывы людей, близко знавших автора, ее прозаическое произведение «Тысяча первый роман о детстве» и воспоминания о Нальчике, оставшиеся незаконченными...   https://t.me/vestikbr
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