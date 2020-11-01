В Нальчике вышла в свет книга «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии»


Ее автор – искусствовед Жаухар Аппаева. Это вторая часть издания, и состоит она из двух разделов: «Ретроспектива искусства» и «Крупным планом». Включены статьи, которые Аппаева писала на протяжении четырех десятилетии. Автор прослеживает, как развивалось изобразительное искусство республики, а также раскрывает особенности творчества отдельных художников. В книге вполне закономерно – множество иллюстраций. А в планах у автора – еще одно издание.
Вторая часть издания «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии» вышла в свет тиражом 500 экземпляров.

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