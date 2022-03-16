В Нальчике вышел в свет «Словарь балкарских личных имен и фамилий»

В Нальчике вышло в свет уникальное справочное издание – «Словарь балкарских личных имен и фамилий». Подготовили его ученые Мусса Текуев и Борис Темукуев. Они собрали все имена и фамилии балкарцев, которые упоминаются в архивных документах, начиная с 1827-го года. Заканчивается анализ 1944-м годом, когда народ был депортирован. Словарь построили по следующему принципу: вначале идет имя, затем его происхождение, что оно обозначает и где упоминается. Данные приведены на русском и карачаево-балкарском языках. Книга в твердом переплете, тираж – 500 экземпляров.