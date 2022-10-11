В Нальчике вышел в свет сборник балкарских пословиц и поговорок

В Нальчике издали новую книгу – крылатые фразы, пословицы и поговорки балкарского народа. Сборник составил наш коллега – шеф-редактор Службы радиовещания ГТРК «Кабардино-Балкария» Эльдар Ахкубеков. В книгу вошло больше пяти с половиной тысяч изречений. Эльдар Ахкубеков провел большую исследовательскую работу: около 10 лет собирал нужные сведения, в том числе записывал афоризмы со слов аксакалов из высокогорных сел, изучал уже существующие сборники. В новом издании собраны фразы с глубоким смыслом, тонким юмором и философским видением мира, говорят те, кто уже успел с ним ознакомиться. Книга будет полезна учителям родного языка, литературоведам, а также всем тем, кто интересуется культурой балкарского народа.