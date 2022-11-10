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В Нальчике вышел в свет роман Саадулы Канукова “Девушка из Ленинграда” на русском языке

В Нальчике вышел в свет роман Саадулы Канукова “Девушка из Ленинграда” на русском языке

10.11.2022 | 16:05
В столице Кабардино-Балкарии вышел в свет роман Саадулы Канукова “Девушка из Ленинграда” - на русском языке. Презентацию провели в республиканском Фонде культуры. Впервые книга увидела свет еще в советское время. Выпустили ее в московском издательстве “Детская литература”. Тогда она называлась “Девочка из Ленинграда”. Это было повествование о событиях Великой Отечественной, адаптированное для школьников. В 2022-м произведение издали в полной версии. Книга вышла в свет по инициативе дочери Саадулы – поэтессы и журналиста Зарины Кануковой. Минувшей весной издали авторский вариант на кабардинском. “Девушку из Ленинграда” на разных языках передадут в библиотеки и школы республики.   https://t.me/vestikbr
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