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В Нальчике высадили более 200 деревьев в рамках международной акции "Сад памяти"

В Нальчике высадили более 200 деревьев в рамках международной акции "Сад памяти"

09.04.2022 | 14:52
В Нальчике в Парке Победы стартовало центральное мероприятие международной акции "Сад памяти". В мероприятии приняли участие работники Минприроды КБР во главе с министром Ильясом Шаваевым, подведомственных Минприроды КБР учреждений. В Парке Победы акцию поддержали представители молодежных организаций республики, Центра защиты леса г. Ставрополь, Серебряных волонтеров "Валеологический клуб Анна" г. Нальчик, а также жители республики. Участниками на площади 0,2 га было высажено 200 саженцев ясеня и клена, бархата амурского. Памятные сады уже появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах мира. Зелёные памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир. Мероприятие организовано АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». В этом году акция «Сад памяти» посвящена ключевым событиям 1942 года: окончанию битвы под Москвой и годовщине начала Сталинградской битвы.
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