В Нальчике выпустили в реку очередную партию мальков краснокнижной форели


В Нальчике выпустили в реку очередную партию мальков краснокнижной форели, иначе эту рыбу ещё называют каспийской лососью. Процедура ежегодная и призвана восстановить биобаланс, нарушенный в ходе строительства ГЭС. Сейчас промысловый лов каспийского лосося запрещен, так как за последние полвека такой рыбы стало значительно меньше. Связано это в том числе и с тем, что количество и мощность промышленных предприятий выросли, а значит усилилось негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому и запустили искусственное воспроизводство этого вида форели.

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