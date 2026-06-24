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В Нальчике вынесли приговор по уголовному делу 42‑летней давности

В Нальчике вынесли приговор по уголовному делу 42‑летней давности

24.06.2026 | 13:20
Фигурант получил 15 лет колонии общего режима за двойное убийство и изнасилование. Как сообщили в Следственном комитете, преступление было совершено в столице республики еще в мае 1984-го. Тогда из-за несовершенства экспертных методов доказать вину подозреваемого не смогли, и дело приостановили. Спустя десятилетия криминалисты ведомства провели повторную молекулярно-генетическую экспертизу. На вещественных доказательствах обнаружили биологические следы мужчины, которому сейчас уже 69 лет. Выяснилось, что он скрывался за рубежом. Злоумышленника объявили в международный розыск, задержали и экстрадировали в Россию. Сегодня точка в затяжном деле поставлена. Осужденный взят под стражу в зале суда.   https://t.me/vestikbr
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