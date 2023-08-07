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В Нальчике выберут победителя окружного этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер СКФО»

В Нальчике выберут победителя окружного этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер СКФО»

07.08.2023 | 15:35
Сегодня в Нальчике открылся Молодежный форум профсоюзов Северного Кавказа. Он собрал лидеров движения со всех регионов округа. Здесь же проходит конкурс «Молодой профсоюзный лидер СКФО». По мнению организаторов, он призван выявить наиболее инициативных и талантливых активистов, создать условия для их профессионального роста. На открытии также отметили, профсоюз должен стать объединяющей силой, которая поможет использовать энергичность, новаторство и инициативу молодых людей для решения различных вопросов. Вовлечение молодежи в профсоюзное движение имеет стратегически важное значение, подчеркнул профильный региональный министр Азамат Люев. Подобные площадки повышают мотивацию молодых людей, помогают в формировании кадрового резерва на руководящие должности проф_организаций. Сегодня участники форума пробовали свои силы в различных тематических викторинах, также презентовали свои проекты. Финалистов конкурса объявят завтра.   https://t.me/vestikbr
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