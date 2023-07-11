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В Нальчике встретили победителя первенства Европы по спортивной борьбе Кантемира Гегиева

В Нальчике встретили победителя первенства Европы по спортивной борьбе Кантемира Гегиева

11.07.2023 | 21:54
Юноши до 16 лет состязались в Венгрии. Земляки приехали на встречу с плакатами. Когда спортсмен вышел из здания аэровокзала, послышались радостные возгласы. Кантемир Гегиев, как и другие россияне, выступал под нейтральным статусом. Это не помешало нашим атлетам завоевать три десятка медалей: 20 золотых и по пять – серебряных и бронзовых. Спортсмену из Кабардино-Балкарии принадлежит награда высшей пробы в весе до 85 килограммов. Добавим, что Кантемир Гигиев за полторы минуты финальной схватки забрал 10 безответных баллов у азербайджанского борца и в итоге стал победителем.   https://t.me/vestikbr
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