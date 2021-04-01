В Нальчике встретили победителей юношеского первенства по вольной борьбе

В аэропорту Нальчика встретили медалистов по юношескому первенству России по вольной борьбе. Три золота и одно серебро завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии. Саид Гергоков с небольшим преимуществом завоевал золотую медаль в весовой категории до пятидесяти двух килограмм. Занимается он в Хасанье с заслуженным тренером России – Юсупом Ажоевым. Еще один призер — Ислам Кажаров. Тренируемый Русланом Нахушевым, с ранних лет одерживает победы. Своего соперника он практически свалил на лопатки. Спортсмен завоевал золото первенства России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Также золото принес в республику Смаил Хасауов. Говорит, что в финале боя был критический момент. Несмотря на то, что спортсмену пришлось гонять вес, он вовремя смог справиться. Серебро завоевал Алихан Ашинов, выступающий в весовой категории до сорока четырёх килограмм.