В Нальчике встретили чемпиона мира по дзюдо среди военнослужащих Ильяса Мурзабекова

Борец из нашей республики стал триумфатором 41-го турнира Международного совета военного спорта. Он проходил в Доминиканской республике.
Дзюдоист завоевал сразу две золотые медали, обойдя соперников в личном и командном зачетах. Поздравить Ильяса приехали представители органов власти, тренеры, спортсмены, родственники.
Свое выступление Ильяс Мурзабеков оценил на 7 из 10 баллов. Говорит, были ошибки и уже готов работать над их исправлением. Тренирует борца Залим Гаданов. Победа на чемпионате мира среди военнослужащих позволила также дзюдоисту в двадцать один год выполнить норматив мастера спорта международного класса.
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