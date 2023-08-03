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В Нальчике встретили чемпиона мира по дзюдо среди военнослужащих Ильяса Мурзабекова

В Нальчике встретили чемпиона мира по дзюдо среди военнослужащих Ильяса Мурзабекова

03.08.2023 | 21:51
Борец из нашей республики стал триумфатором 41-го турнира Международного совета военного спорта. Он проходил в Доминиканской республике. Дзюдоист завоевал сразу две золотые медали, обойдя соперников в личном и командном зачетах. Поздравить Ильяса приехали представители органов власти, тренеры, спортсмены, родственники. Свое выступление Ильяс Мурзабеков оценил на 7 из 10 баллов. Говорит, были ошибки и уже готов работать над их исправлением. Тренирует борца Залим Гаданов. Победа на чемпионате мира среди военнослужащих позволила также дзюдоисту в двадцать один год выполнить норматив мастера спорта международного класса.   https://t.me/vestikbr
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