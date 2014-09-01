В Нальчике встречали победителей чемпионата и первенства Европы по тхэквондо





В республику вернулась команда тхэквондистов, выступавшая в составе сборной России на чемпионате и первенстве Европы. В общей сложности ребята завоевали 13 медалей различного достоинства. Музыка, танцы, поздравления — так встречают победителей и призеров чемпионата Соревнования проходили на прошлой неделе в Казани. В составе сборной России выступили шесть спортсменов из Кабардино-Балкарии. Пять из них поднялись на высшую ступень пьедестала почета. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 27-ми стран. Представитель Кабардино-Балкарии Тимир Апхудов стал чемпионом Европы в весе до 58 килограммов и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Ещё пять золотых медалей сборной России принесли юниоры. Две из них на счету Амирана Исакова. В рамках чемпионата и первенства Европы организовали фестиваль цветных поясов. Это соревнования для юниоров. От Кабардино-Балкарии в них участвовали 16 спортсменов. 14 завоевали медали различного достоинства.