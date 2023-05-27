В Нальчике вспоминали Заура Налоева

«Человек, преданный своему делу» - так назвали вечер-портрет, который посвятили 95-летию со дня рождения писателя, ученого и общественного деятеля Заура Налоева. Прошел он в Республиканской юношеской библиотеке.
Участниками стали старшеклассники и студенты колледжей. На встрече говорили о вехах жизненного пути и творчества литератора, читали его произведения на кабардинском и русском языках. Вечер-портрет организовали в рамках всероссийской акции «Библионочь».
В рамках «Библионочи» в юношеской библиотеке организовали также познавательный час и вечер-посвящение. На них читателям рассказывали о педагогах и художниках.
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