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В Нальчике вспоминали Заура Налоева

В Нальчике вспоминали Заура Налоева

27.05.2023 | 12:16
«Человек, преданный своему делу» - так назвали вечер-портрет, который посвятили 95-летию со дня рождения писателя, ученого и общественного деятеля Заура Налоева. Прошел он в Республиканской юношеской библиотеке. Участниками стали старшеклассники и студенты колледжей. На встрече говорили о вехах жизненного пути и творчества литератора, читали его произведения на кабардинском и русском языках. Вечер-портрет организовали в рамках всероссийской акции «Библионочь». В рамках «Библионочи» в юношеской библиотеке организовали также познавательный час и вечер-посвящение. На них читателям рассказывали о педагогах и художниках.   https://t.me/vestikbr
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