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В Нальчике вспоминали Елену Безрокову

В Нальчике вспоминали Елену Безрокову

19.01.2023 | 16:19
Теплые воспоминания, лирические песни, любимые танцы… В Музыкальном театре прошел вечер памяти заслуженного работника культуры России Елены Безроковой. Ее не стало в августе прошлого года. Отличник профессионально-технического образования СССР и России, кавалер ордена “За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой”, последние годы Елена Безрокова работала заместителем руководителя Центра дополнительного образования академии “Солнечный город”. Больше полувека она посвятила детям и молодежи. В работе сотрудничала с известными в республике вокалистами и ансамблями. На вечере памяти прозвучали любимые музыкальные композиции Елены Безроковой, а также были представлены танцевальные номера, в создании которых она участвовала. В зале собрались друзья, коллеги и родственники заслуженного работника культуры. По отзывам организации дополнительного образования, в которых работала Елена Безрокова, благодаря ей становились коллективами единомышленников, которые двигались к единой цели – всесторонне развивать подрастающие поколения.   https://t.me/vestikbr
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