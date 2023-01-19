В Нальчике вспоминали Елену Безрокову

Теплые воспоминания, лирические песни, любимые танцы… В Музыкальном театре прошел вечер памяти заслуженного работника культуры России Елены Безроковой.
Ее не стало в августе прошлого года. Отличник профессионально-технического образования СССР и России, кавалер ордена “За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой”, последние годы Елена Безрокова работала заместителем руководителя Центра дополнительного образования академии “Солнечный город”.
Больше полувека она посвятила детям и молодежи. В работе сотрудничала с известными в республике вокалистами и ансамблями. На вечере памяти прозвучали любимые музыкальные композиции Елены Безроковой, а также были представлены танцевальные номера, в создании которых она участвовала. В зале собрались друзья, коллеги и родственники заслуженного работника культуры.
По отзывам организации дополнительного образования, в которых работала Елена Безрокова, благодаря ей становились коллективами единомышленников, которые двигались к единой цели – всесторонне развивать подрастающие поколения.
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