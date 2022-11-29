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В Нальчике вспоминали Али Шогенцукова

В Нальчике вспоминали Али Шогенцукова

29.11.2022 | 16:11
И еще одну “встречу памяти” провели сегодня в Нальчике. 29 ноября исполнился 81 год со дня гибели основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова. Он создал роман в стихах, восемь поэм, больше десятка стихотворений. Писал публицистические статьи, переводил с русского на кабардинский. Работал в системе образования и Союзе писателей республики. Когда началась Великая Отечественная, пошел защищать Родину. Погиб в 41-м в фашистском концлагере… Сегодня имя Али Шогенцукова носит один из центральных проспектов Нальчика, а также Кабардинский государственный драматический театр. Представители общественности говорили о вкладе Али Шогенцукова в культуру республики. На митинге звучали его стихи на разных языках.   https://t.me/vestikbr
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