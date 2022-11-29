В Нальчике вспоминали Али Шогенцукова

И еще одну “встречу памяти” провели сегодня в Нальчике. 29 ноября исполнился 81 год со дня гибели основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова.
Он создал роман в стихах, восемь поэм, больше десятка стихотворений. Писал публицистические статьи, переводил с русского на кабардинский. Работал в системе образования и Союзе писателей республики. Когда началась Великая Отечественная, пошел защищать Родину. Погиб в 41-м в фашистском концлагере…
Сегодня имя Али Шогенцукова носит один из центральных проспектов Нальчика, а также Кабардинский государственный драматический театр.
Представители общественности говорили о вкладе Али Шогенцукова в культуру республики. На митинге звучали его стихи на разных языках.
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