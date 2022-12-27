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В Нальчике вручили золотые медали “В ознаменование столетия СССР”

В Нальчике вручили золотые медали “В ознаменование столетия СССР”

27.12.2022 | 16:26
Золотую юбилейную медаль учредил Центральный Комитет КПРФ в связи с сотой годовщиной эпохального события: 30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию об образовании СССР. Для участия в церемонии пригласили известных на Северном Кавказе строителей, учителей и врачей, работников культуры и спортсменов, общественных деятелей и предпринимателей, представителей органов власти – всех тех, кто хранит добрые традиции, живет настоящим и уверенно смотрит в будущее. На юбилейной медали – пятиконечная звезда, а также сноп с колосьями, серпом и молотом. Церемонию сопровождала обширная концертная программа. Награды в честь столетия СССР в этот вечер получили несколько десятков человек.   https://t.me/vestikbr
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