В Нальчике вручили сертификаты общественным жилищным инспекторам





Накануне они завершили курс лекций по развитию ЖКХ. В сентябре прошлого года представители Кабардино-Балкарии поддержали «Хартию солидарности в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Проект был создан в Волгограде при поддержке Фонда президентских грантов.

Обучение проходило в дистанционном формате. Занятия длились около недели. Как отмечают в Региональном центре, курсы направлены на создание благоприятной среды в жилищном секторе, повышение правовой грамотности людей, а также на их защиту от недобросовестных поставщиков услуг ЖКХ. В целом сертификаты получили больше 60 общественных инспекторов.