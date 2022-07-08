В Нальчике вручили медали семейным парам, которые состоят в браке более 25 лет

“За любовь и верность”… Сегодня в администрации Нальчика супружеским парам, которые состоят в браке уже больше 25 лет, вручили медали и грамоты.
Общественными наградами отметили семьи, своей жизнью и трудом заслужившие особое уважение. Одна из таких пар – Вилий и Любовь Солодких. Вместе больше 60 лет. У них двое детей, пятеро внуков и правнуков. В целом на торжество пригласили два десятка семей.
Чествование организовали мэрия Нальчика и Союз женщин республики при участии городского отдела ЗАГС. Саму медаль “За любовь и верность” учредили в 2008-м, когда в нашей стране стали отмечать этот праздник.
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