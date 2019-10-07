В Нальчике впервые проходит Северо-кавказский фестиваль кино и телевидения «Кунаки». — 2019.10.07

Он уже тринадцатый по счету.

Торжественное открытие состоялось в минувшие выходные. Показали фильм «Сулиета». Это документальная работа об основателе и первом президенте фестиваля Сулиете Кусовой-ЧухО. Журналист и культуролог ушла из жизни осенью прошлого года. Учрежден специальный приз ее имени… По словам организаторов, заявок на участие в «КунакАх» на этот раз рекордное число – больше трёхсот_пятидесяти. Предварительно отобрали 59 работ.

Среди представленных в конкурсной программе – произведения четырех авторов из Кабардино-Балкарии. Всё больше поступает заявок из-за рубежа, отмечают организаторы. Кинематографисты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Эстонии и Сербии будут бороться за первые места. Сегодня и завтра в Государственном концертном зале продолжаются показы. Итоги подведут девятого октября.