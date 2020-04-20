В Нальчике впервые издана раритетная пьеса 1941 года

Раритетную пьесу, которая нигде раньше не публиковалась, издали в Нальчике. Называется она «Взрыв» и принадлежит перу Николая Станиславского и Хату Темирканова.

Пьеса была написана в августе 1941 г., в самом начале войны. Текст обнаружил в Российском госархиве литературы и подготовил к печати ученый-филолог Альбек Абазов.

Авторы – выдающиеся представители своего времени: Хату Темирканов был начальником управления по делам искусств республиканского Совнаркома, а Николай Станиславский – художественным руководителем Кабардинского театра.

В издании представлен не только русский текст, но и подстрочный перевод на кабардинский язык. Книги с пьесой планируют отправить в библиотеки республики.