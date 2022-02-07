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В Нальчике возводят универсальный спорткомплекс для занятий современным пятиборьем

В Нальчике возводят универсальный спорткомплекс для занятий современным пятиборьем

07.02.2022 | 15:46
Микрорайон «Молодежный» сейчас является одной из активно застраивающихся частей Нальчика: здесь одновременно ведется возведение двух объектов – Центра культурного развития и спорткомплекса для занятий современным пятиборьем. Комплекс площадью более шести тысяч квадратных метров строится в рамках нацпроекта «Демография». Здесь будут проводиться тренировки и соревнования республиканского уровня, а также оздоровительные занятия. В центре разместится универсальный зал размером 42 на 24 метра и минимальной высотой восемь метров, что позволит проводить тренировки и соревнования с численностью спортсменов до 60 человек. В зале планируется определить три площадки - ковер, татами и ринг. Кроме того, здесь оборудуют тренажерный зал с зеркальной стеной, а также пневматический спортивный тир с 10 огневыми рубежами. Проектная стоимость объекта - свыше 270 миллионов рублей. Над возведением трудятся четыре бригады в количестве 35 человек. На 2022-й год запланировано начало строительства в Нальчике многофункционального спорткомплекса для занятий зимними видами спорта, а также стартует возведение крытого катка с искусственным льдом – это первый масштабный объект, который позволит развивать в республике хоккей и фигурное катание. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.
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