В Нальчике возводят стены будущего Ледового дворца

Нулевой этап пройден: фундамент готов, сейчас идет монтаж стен. В Нальчике продолжают строить Ледовый дворец.
Расположен он в парке Победы по улице 2-й Таманской дивизии – в прибрежной полосе реки Нальчик. К возведению приступили в июле этого года в рамках реализации национального проекта «Демография».
Общая площадь комплекса – 3700 квадратных метров. Он будет состоять из двух блоков – самого катка и административного здания. Одновременно на ледовом полотне смогут кататься 50 человек. Предусмотрят также места для зрителей: на трибуне установят больше 300 кресел.
По графику дворец должны сдать в эксплуатацию в конце 24 года.
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