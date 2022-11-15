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В Нальчике возводят стены будущего Ледового дворца

В Нальчике возводят стены будущего Ледового дворца

15.11.2022 | 10:40
Нулевой этап пройден: фундамент готов, сейчас идет монтаж стен. В Нальчике продолжают строить Ледовый дворец. Расположен он в парке Победы по улице 2-й Таманской дивизии – в прибрежной полосе реки Нальчик. К возведению приступили в июле этого года в рамках реализации национального проекта «Демография». Общая площадь комплекса – 3700 квадратных метров. Он будет состоять из двух блоков – самого катка и административного здания. Одновременно на ледовом полотне смогут кататься 50 человек. Предусмотрят также места для зрителей: на трибуне установят больше 300 кресел. По графику дворец должны сдать в эксплуатацию в конце 24 года.   https://t.me/vestikbr
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