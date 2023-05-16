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В Нальчике возводят новый онкологический диспансер

В Нальчике возводят новый онкологический диспансер

16.05.2023 | 09:26
Если в одном из корпусов работы – на начальной стадии, то в двух других уже кладут кирпичи. Напомним: 10 лет возведение приостановили из-за того, что программа, по которой строили медцентр, завершила действие. И вот теперь проект вновь получил поддержку на федеральном уровне, а, соответственно, и финансирование. В этом году поступил первый транш в 600 миллионов рублей. На сегодня это самый крупный строительный проект в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарии. Ожидается, что на его реализацию направят четыре с половиной миллиарда рублей.   https://t.me/vestikbr
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