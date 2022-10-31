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В Нальчике возводят каркас будущего ледового дворца

В Нальчике возводят каркас будущего ледового дворца

31.10.2022 | 15:53
Строительство ледового дворца в Нальчике набирает темпы. Он возводится на набережной реки Нальчик рядом с одноименным спортивным комплексом. Новый ФОК для зимних видов спорта и крытого катка с искусственным льдом появится здесь в рамках профильного федерального проекта. На прилегающей территории уже есть все предпосылки для формирования спортивного кластера: рядом с будущим объектом уже открыто футбольное поле, совсем недавно запустили баскетбольную площадку, проложены велосипедные дорожки, есть планы по обустройству специальной зоны для игры в регби. А на новой стройплощадке приступили к очень важному этапу работ - установке металлических опор, по сути, скелета здания. Подрядчики отмечают: строительство ледовой арены требует строгого соблюдения всех нормативов при закладке системы коммуникаций. Специфичных особенностей здесь много. Новый комплекс рассчитан на пребывание более трехсот зрителей и ста спортсменов. Его общая площадь свыше 4 тысяч квадратных метров, сметная стоимость – 390 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Все работы должны быть завершены до конца следующего года.   https://t.me/vestikbr
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