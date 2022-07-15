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В Нальчике возобновят проект строительства новой соборной мечети

В Нальчике возобновят проект строительства новой соборной мечети

15.07.2022 | 15:22
Сегодня Глава КБР Казбек Коков встретился с руководством Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, раис-имамами. Обсуждались текущие вопросы деятельности ДУМ республики. Речь, в том числе, шла о взаимодействии при организации повышения уровня образования и квалификации кадров в сфере религиозной деятельности, а также социальной поддержки нуждающихся. “Сегодня ДУМ республики тесно взаимодействует с государственными, муниципальными, правоохранительными органами в общественной, просветительской и благотворительной работе, вносит весомый вклад в укрепление межконфессионального и межнационального согласия в нашем регионе, борьбу с деструктивными проявлениями идеологии экстремизма и терроризма”, - сказал Казбек Коков в своем телеграм-канале. В ходе встречи также обсудили вопрос возобновления проекта строительства новой соборной мечети в Нальчике. Глава региона поручил до конца июля создать рабочую группу, куда войдут представители администрации городского округа, ответственных министерств и ведомств, ДУМ Кабардино-Балкарской Республики, сформировать соответствующую дорожную карту. Новая мечеть - не единственный крупный религиозный объект, который появится в регионе. В настоящее время ведётся строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Баксане. В ближайшее время Казбек Коков планирует лично ознакомиться с ходом работ. https://t.me/vestikbr  
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