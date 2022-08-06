home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике возобновляется строительство онкодиспансера

В Нальчике возобновляется строительство онкодиспансера

06.08.2022 | 11:49
В 2013 году работа на объекте была приостановлена в связи завершением действия федеральной программы. Значительные изменения строительных и медицинских нормативов, предъявляемых к объектам подобного рода, не дали возможности продолжить работу. ⠀ В 2019 году по инициативе Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова началась процедура внесения изменений в имеющуюся проектную документацию. ⠀ После неоднократных встреч с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, на которых Казбек Коков обсуждал возможности возобновления строительства онкодиспансера, проект получил одобрение федерального профильного министерства. Поддержку в этом вопросе также оказал Полпред Президента РФ по СКФО Юрий Чайка. ⠀ В настоящее время на объекте возобновились работы. Онкологический диспансер будет иметь несколько блоков разной этажности, мощностью 250 коек, 24 места дневного стационара и 100 посещений в смену. Возводится объект в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В конце 2025 года онкодиспансер начнёт свою работу.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных