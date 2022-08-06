В Нальчике возобновляется строительство онкодиспансера

В 2013 году работа на объекте была приостановлена в связи завершением действия федеральной программы. Значительные изменения строительных и медицинских нормативов, предъявляемых к объектам подобного рода, не дали возможности продолжить работу. ⠀ В 2019 году по инициативе Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова началась процедура внесения изменений в имеющуюся проектную документацию. ⠀ После неоднократных встреч с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, на которых Казбек Коков обсуждал возможности возобновления строительства онкодиспансера, проект получил одобрение федерального профильного министерства. Поддержку в этом вопросе также оказал Полпред Президента РФ по СКФО Юрий Чайка. ⠀ В настоящее время на объекте возобновились работы. Онкологический диспансер будет иметь несколько блоков разной этажности, мощностью 250 коек, 24 места дневного стационара и 100 посещений в смену. Возводится объект в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В конце 2025 года онкодиспансер начнёт свою работу.