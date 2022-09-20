В Нальчике возобновлено строительство республиканского онкодиспансера

В Кабардино-Балкарии возобновлено строительство нового онкологического диспансера, сообщает пресс-служба Правительства КБР. Напомним, в 2013 году работы на объекте были приостановлены в связи завершением действия федеральной программы. В 2019 году по инициативе Главы КБР Казбека Кокова началась процедура внесения изменений в имеющуюся проектную документацию в связи с тем, что требования к строительству подобных объектов здравоохранения существенно изменились. Новый проект был разработан в 2020 году. После неоднократных встреч с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, на которых Глава КБР обсуждал возможности возобновления строительства, проект получил одобрение федерального профильного министерства. Поддержку в этом вопросе оказал Полпред Президента РФ по СКФО Юрий Чайка: в 2021 году проект был включен в Федеральную адресную инвестиционную программу. В текущем году республика получила первый транш финансовых средств в размере 600 миллионов рублей, обеспечен начальный цикл строительства. Всего на реализацию самого крупного проекта в сфере здравоохранения региона в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. В настоящее время в здании ведутся частичные демонтажные работы, связанные с корректировкой проекта с учетом современных технических и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Новый диспансер будет иметь несколько блоков разной этажности c общей мощностью 250 стационарных коек и 100 посещений поликлинического отделения в смену. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов пояснил: «Новым проектом предусматривается строительство дополнительного корпуса «Д», которого не было в прежнем проекте. В нем будут находиться операционные блоки, реанимационные отделения, специализированные кабинеты диагностики, функционирование которых связано с новыми требованиями к инженерным коммуникациям, габаритам помещений, системе вентиляции. Проект предусматривает также наличие радиологического корпуса, оснащенного новейшим оборудованием. В 2020 году мы закупили для действующего онкодиспансера современный ускорительный комплекс с системой дозиметрии, топометрии и планирования сеансов лучевой терапии. Ускоритель будет перенесен в новый диспансер. Кроме того, поставим радиохирургические комплексы для лечения широкого класса опухолей, а также комплекс для спиральной томотерапии для лечения лейкемии и радиотерапии протяженных органов. Строительство нового диспансера значительно повысит доступность и качество медицинской помощи пациентам, страдающим различными онкологическими патологиями».